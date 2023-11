“Estamos devastados com a perda de um marido e pai maravilhoso, que faleceu de forma pacífica ontem [no sábado], na sequência de uma doença prolongada”, revelou hoje a família, em comunicado.

Venables foi um médio que se notabilizou no Chelsea, tendo ainda vestido as camisolas de Tottenham, Queens Park Rangers e Crystal Palace, tendo defendido a seleção inglesa em duas ocasiões.

Seguiu-se uma longa carreira de treinador, que começou como adjunto de Malcolm Allison, que treinou Sporting, Vitória de Setúbal e Farense, mas cedo se tornou treinador principal de clubes como Crystal Palace e Queens Park Rangers.

Em 1984, rumou ao FC Barcelona, conquistando o campeonato espanhol em 1984/85, a Taça da Liga de 1986 e sido finalista da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1985/86, perdendo o jogo decisivo para os romenos do Steaua Bucareste.

Depois, em 1987, regressou a Inglaterra, para comandar o Tottenham, ao serviço do qual venceu a Taça de Inglaterra de 1990/91, antes de chegar à seleção inglesa, entre 1994 e 1996, levando a formação dos ‘três leões’ às meias-finais do torneio em que foi anfitriã.

Prosseguiu a carreira na seleção da Austrália, antes de regressar ao Crystal Palace, contando ainda passagens por Middlesbrough e Leeds até voltar à seleção inglesa, para coadjuvar Steve McClaren, sem que conseguissem qualificar a Inglaterra para o Euro2008.

“Estamos profundamente tristes por sabermos do falecimento de Terry Venables aos 80 anos. Tendo conquistado duas internacionalizações como jogador, Terry passou a treinar os ‘trê ‘leões’ entre 1994 e 1996 – levando-nos orgulhosamente às semifinais do Euro1996. Os nossos pensamentos e condolências estão com a família, os amigos e os antigos clubes de Terry”, lê-se na nota de condolências da federação inglesa de futebol.