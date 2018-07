O piloto português Miguel Oliveira quer repetir o bom desempenho do ano passado no Grande Prémio da Alemanha de Moto2, nona prova do Mundial de motociclismo de velocidade de 2018, que se disputa no domingo.

“No ano passado, fomos muito competitivos nessa pista, conquistando a segunda posição depois de lutarmos pela vitória até ao último momento”, lembrou Oliveira, segundo classificado do campeonato da categoria intermédia, citado pela sua assessoria de comunicação. O piloto da KTM espera “encontrar uma situação semelhante e voltar ao pódio”, com o objetivo de se aproximar do líder do Mundial, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que detém 16 pontos de vantagem sobre Oliveira. “Chegamos à Alemanha depois de termos trabalhado arduamente e queremos continuar a fazer o mesmo para resolver as dificuldades que tivemos nos recentes grandes Prémios - especialmente nas sessões de treinos”, observou.