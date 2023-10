O piloto luso sentiu dificuldades de afinação da sua Aprilia da equipa RNF, e fechou o dia a 1,768 segundos do mais rápido, o sul-africano Brad Binder (KTM), com o australiano Jack Miller (KTM) logo atrás, a 0,148 segundos, e o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 0,269.

“Hoje foi um pouco estranho. Não tive nenhuma sensibilidade com a mota, especialmente com a frente nas curvas rápidas, em que se mexia muito, nem [tive] muita aderência na traseira, pelo que, definitivamente, havia qualquer coisa estranha”, começou por explicar Miguel Oliveira, que já tinha sido o 21.º nos primeiros treinos livres.

O piloto natural de Almada ainda recuperou 1,4 segundos para a sessão da tarde, mas insuficiente para garantir a passagem direta à segunda fase de qualificação (Q2), reservada para os 10 pilotos mais rápidos dos treinos cronometrados.

“Não é normal que esteja tão longe do ritmo ideal como estive hoje. De manhã ainda pensei que tivesse montado um pneu errado mas, na verdade, mesmo à tarde não tinha muito mais para dar”, lamentou Miguel Oliveira.

O piloto de 28 anos, que já venceu na Austrália em Moto3 e Moto2, admite que “ainda há muita informação para analisar” e tentar “dar um passo em frente” para sábado.

“Com a corrida a acontecer sábado, temos de estar preparados para encontrar uma solução rapidamente”, concluiu Miguel Oliveira.

Quem também teve problemas com a afinação da sua mota foi o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), líder do campeonato, que não foi além do 11.º lugar nos treinos cronometrados.

Já o espanhol Jorge Martin (Ducati), segundo classificado do campeonato a 18 pontos de Bagnaia, foi o quarto mais rápido.

O espanhol Marc Márquez (Honda) voltou a cair, e logo nas duas sessões do dia (treinos livres e treinos cronometrados) e soma já 25 quedas esta temporada, a duas do seu próprio recorde (27), em 2017.

O espanhol Augusto Fernandez (GasGas) foi penalizado com a perda de três lugares na grelha de partida depois de ter rodado devagar pela trajetória ideal durante os treinos, afetando a tentativa de volta rápida do francês Fabio Quartararo (Yamaha).

No sábado disputa-se a qualificação e a corrida principal, antecipada em um dia devido à previsão de mau tempo para domingo e rajadas de vento na ordem dos 60 quilómetros por hora.