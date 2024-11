Francesco Bagnaia (Ducati) adiou a atribuição do título mundial de MotoGP ao vencer hoje a corrida sprint do Grande Prémio de Barcelona, última prova do Mundial de motociclismo de velocidade, em que Miguel Oliveira (Aprilia) foi 18.º.

O piloto italiano, que partiu da ‘pole position’, fechou a corrida sprint com o tempo de 20.03,173 minutos, com o compatriota Enea Bastianini (Ducati) em segundo, a 0,942 segundos, e o espanhol Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 1,270. Já o português Miguel Oliveira, que largou da 14.ª posição, perdeu vários lugares após o arranque, desceu ao 22.º, mas viria a terminar em 18.ª no final da corrida sprint. Com estes resultados, a atribuição do título ficou adiada para domingo, na corrida principal, que ainda tem 25 pontos em jogo. Apenas Jorge Martin poderia ser campeão este sábado, se terminasse à frente de Francesco Bagnaia. O espanhol, que partia com 24 pontos de vantagem, ainda tentou desafiar o rival na travagem para a primeira curva mas, enquanto os dois se entretinham a discutir a travagem, Enea Bastianini aproveitou a ‘porta aberta’ e assumiu o comando. Bagnaia respondeu ainda na primeira volta e assumiu a primeira posição, enquanto Martin optou por uma toada mais defensiva e não forçar demasiado o ritmo para evitar cometer erros. “O importante era correr normalmente. Ataquei, tentei o meu melhor. Travei uma boa luta com o Enea Bastianini. Mas amanhã [no domingo] será uma nova história”, frisou o madrileno. Martin voltaria ao segundo lugar na quinta volta mas nunca se aproximou o suficiente de Bagnaia para ameaçar a liderança do italiano. Foi quanto bastou para um ataque final de Bastianini na última volta, que reassumiu a segunda posição, roubando mais dois pontos ao espanhol em favor do companheiro de equipa. Com esta vitória, a sétima da temporada em corridas sprint, o bicampeão ‘Pecco’ Bagnaia recuperou cinco pontos para Jorge Martin, ficando, agora, a 19, quando faltam atribuir os 25 pontos da corrida principal. “Temos de repetir o que fizemos hoje. O Jorge fez um trabalho fantástico. Vamos ver amanhã, por hoje estou muito satisfeito”, disse o atual bicampeão mundial. Martin continua na posição mais confortável. Tem 492 pontos, mais 19 do que Bagnaia, pelo que precisa apenas de ser nono classificado no domingo, mesmo que o italiano vença a corrida, para se sagrar campeão. Já Bagnaia sabe que não depende apenas de si e uma vitória só lhe garante o título, o terceiro consecutivo, se ‘Martinator’ ficar abaixo do nono lugar. O segundo posto ainda lhe pode valer o título, mas só se o espanhol ficar abaixo da 13.ª posição. Quanto a Miguel Oliveira, hoje não pontuou pelo que mantém o 15.º posto, com 71 pontos.