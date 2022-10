Segundo as imagens divulgadas, o animal, um wallaby, quase foi atropelado pela mota do espanhol Aleix Espargaró, mas acabou por conseguir passar e não provocou nenhum acidente.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio da Austrália de MotoGP na 11.ª posição, a apenas 0,042 segundos dos 10 mais rápidos.

Oliveira, que tinha sido o 18.º na primeira das duas sessões do dia, acabou o treino na tarde na 11.ª posição, a 0,448 segundos do mais rápido, o francês Johann Zarco (Ducati). O italiano Marco Bezzecchi (Ducati) foi o segundo, a 0,038 segundos do gaulês, com o espanhol Pol Espargaró (Honda) em terceiro, a 0,052.