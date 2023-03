Depois do aviso do CEO da Dorna ao jornal alemão Speedweek, sobre as alterações às escapatórias do autódromo do Algarve, o diretor do Autódromo desvalorizou os avisos ao assegurar que as respetivas alterações serão efetuadas até à próxima competição a decorrer em Portimão.

“É normal, é uma reação aos pilotos que se manifestaram com isso, que tiveram problemas, mas faz parte e não haverá problema”, assegurou esta noite, Paulo Pinheiro ao programa “Bola Branca” da Renascença.

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo, Jorge Viegas, também em declarações ao Bola Branca, disse que os avisos são para levar a sério.

“Somos implacáveis com as matérias de segurança. Os organizadores sabem o que têm de fazer, esta questão com a gravilha já a algum tempo que assim é. Se as condições não estiverem de acordo, não haverá competição”, reforçou o presidente da Federação.

“Seria incrível se o autódromo não realizasse as devidas alterações”, sublinhou. “Portanto, acredito que haverá um grande prémio com toda a certeza”, acrescentou ainda Jorge Viegas.

Esta manhã, o jornal online Speedweek publicou uma entrevista com o CEO da Dorna, a organizadora do MotoGP, que disse à publicação alemã que se “as condições das escapatórias da pista não forem alteradas, no próximo ano, não haverá campeonato” em Portugal.

Segundo a publicação, os operadores do circuito Português fizeram apenas reparações estéticas na substituição da camada de gravilha na sequência do acidente de Fabio Di Giannantonio.