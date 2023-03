O CEO da Dorna, organizadora do MotoGP, disse à publicação alemã Speedweek, que se “as condições das escapatórias da pista não forem alteradas, no próximo ano, não haverá campeonato” em Portimão.

Segundo a publicação, os operadores do circuito Português fizeram apenas reparações estéticas na substituição da gravilha na sequência do acidente de Fabio Di Giannantonio.

As pedras utilizadas para a substituição da camada de gravilha são demasiado grandes, tendo um máximo de 3 cm de altura, quando os regulamentos exigem uma camada de cascalho não superior a 25 centímetros de altura, pode ler-se na revista online.

“A menos que as camadas de gravilha mude completamente, não teremos evento de MotoGP em Portimão no próximo ano”, sublinhou Carmelo Ezpeleta à mesma publicação.

“Com o estado atual [das escapatórias], que tem feito muitas lesões, Portimão 2024 não entra no calendário”, disse o CEO da Dorna. "Temos muitos pedidos de outros países e circuitos. Deixei isso bem claro aos organizadores portugueses", afirmou Carmelo.

Deste modo, a Dorna exigiu ao promotor do GP de Portimão que repare o estado da gravilha das escapatórias do circuito até antes da corrida do Campeonato do Mundo de Superbike previsto para o outono (29 de setembro a 1 de outubro).

“Se não estiver em conformidade com os regulamentos, o Autódromo não receberá a homologação de Grau A para 2024, não podendo ser incluído no calendário do MotoGP”, frisou de forma inequívoca, Carmelo Ezpeleta.