O piloto português concluiu as 25 voltas da prova espanhola, a quarta do campeonato, a 14,766 segundos do vencedor, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em segundo, a 1,912 segundos, e o italiano Franco Morbidelli (Yamaha) em terceiro, a 2,516 segundos.

Miller, cuja última vitória tinha sido no GP da Holanda de 2016, partiu da terceira posição e liderou as primeiras três voltas, antes de ser passado pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha), autor da ‘pole position’, que baixou a quarto no arranque.

O francês começou a mostrar um ritmo que parecia imbatível, pelo menos até à 16.ª volta.

Nessa altura, já o português Miguel Oliveira (KTM) era 13.º, depois de ter arrancado da 16.ª posição.

Pelo caminho, já tinham ficado o espanhol Alex Márquez, o italiano Énea Bastianini (Ducati) e o sul-africano Brad Binder (KTM), que caiu duas vezes.

Mas, a partir da 16.ª volta, o domínio de Quartararo deixou de existir e o piloto francês, que liderava o campeonato à partida desta quarta corrida da temporada depois da vitória no GP de Portugal, há duas semanas, queixou-se de dores no braço direito, acabando apenas na 13.ª posição, perdendo a liderança do campeonato.

Miguel Oliveira acabou por conquistar cinco lugares, conseguindo o melhor resultado do ano, ao terminar na 11.ª posição.

Com estes resultados, Francesco Bagnaia ascendeu à liderança do campeonato, com 66 pontos, mais dois do que Quartararo.

Oliveira subiu uma posição e é, agora, 17.º, com nove pontos.

Em Moto2, o vencedor foi o italiano Fábio Giannantonio (Kalex) enquanto Pedro Acosta (KTM) fez história em Moto3, ao vencer a corrida caseira. Pela primeira vez, um piloto estreante foi ao pódio nas quatro primeiras corridas da temporada.

A próxima prova é o GP de França, em 16 de maio.