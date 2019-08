O piloto português, que partiu da 13.ª posição, terminou a corrida caseira da KTM a 16,202 segundos do vencedor, o italiano Andrea Dovisiozo (Ducati), que bateu o espanhol Marc Márquez (Honda) na última volta, dando a quarta vitória consecutiva à marca italiana no circuito austríaco.

Com este resultado, o piloto português ascendeu à 15.ª posição do campeonato, com 26 pontos, contra os 230 do líder Márquez.