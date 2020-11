O piloto português Miguel Oliveira (KTM) diz estar com "a motivação em alta" para as últimas três provas do Mundial de MotoGP de 2020, a última das quais em Portimão, a 22 de novembro.

Na antevisão da primeira das três últimas rondas, que se disputa no fim de semana em Valência, Espanha, o piloto da equipa Tech3 confessa que o campeonato deste ano "tem sido muito intenso", pelo que se mostra satisfeito por começar "as três últimas corridas com a motivação em alta". "Valência é uma boa pista. Nas últimas duas vezes em que corri ali venci, pelo que estou ansioso por chegar lá", disse o piloto de Almada, em declarações difundidas pela sua assessoria de imprensa. O piloto português sublinha que "serão dois fins de semana desafiantes, com duas corridas seguidas no mesmo traçado", pelo que é preciso "estar preparado desde o início". Oliveira mostra-se, ainda, "entusiasmado pela ronda final, em Portugal", o que lhe confere "uma motivação extra". O GP da Europa de MotoGP disputa-se a partir de sexta-feira, no circuito Ricardo Tomo, em Valência, e é a 12.ª corrida da temporada. Miguel Oliveira ocupa, atualmente, a décima posição do campeonato, com 79 pontos.