Segundo o 'Corriere dello Sport', um dos jornais de maior circulação em Itália, após a eliminação da Taça de Itália frente ao Inter de Milão, Mourinho terá arrasado os seus jogadores: “Vocês têm medo de jogos como este? Então vão jogar na Série C, onde não há estádios cheios nem tão pouco a pressão de querer vencer sempre”.

Este foi apenas um excerto da reprimenda publicado pelo ‘Corriere dello Sport”, mas Mourinho aproveitou a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Sassuolo, da 25ª jornada, para desmentir com veemência que tivesse criticado os seus jogadores naqueles termos e provocado um conflito com os mesmos.

“Muitos de vocês, certamente, devem ter pensado que eu ia aparecer hoje aqui com um olho roxo depois da conversa com os jogadores ter acabado ao murro. É uma grande mentira! A tentativa de dar a entender que há um problema entre mim e os meus jogadores, digo-o com todas as letras, é uma mentira total e um golpe sujo”, disse o treinador português, para quem o que se passa é justamente o contrário do que foi publicado.

José Mourinho assume que os jogadores lhe disseram que adoram a forma como trabalha e que tiveram outros treinadores sobre quem tinham uma opinião bem distinta da que têm sobre ele próprio.

‘Mou’ foi mais longe e acrescentou que o plantel lhe pediu para não mudar a sua forma de ser ou de treinar: “Disseram-me que não querem que eu mude. Respondi que não mudaria mesmo que me pedissem, mas eles fizeram-me saber que é isso que eles querem”.

“O que muitos qualificaram como uma 'explosão' no balneário ou uma crítica aos jogadores, faz parte do meu trabalho. É o que nós treinadores fazemos. O que tenho a dizer, digo-lhes na cara, e dou-lhes a possibilidade de diálogo. Quando falo, não pretendo que seja um monólogo”, rematou Mourinho.