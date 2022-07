"Um grande, grande abraço para todos os bombeiros que estão a combater os incêndios no meu país, num momento tão difícil, e não só no meu país. Vocês são muito corajosos", disse Mourinho, que está no Algarve, mais especificamente em Albufeira, num estágio de pré-temporada com a Roma.

Para deixar uma nota de humor, "para que não estejamos apenas focados nos aspectos negativos e nas coisas tristes", Mourinho prometeu revelar "a segunda parte" do seu segredo dentro de "mais uns dias".

Depois, levantou a manga da t-shirt para revelar um penso no ombro, dando ideia de que poderá estar a referir-se a uma tatuagem.

No Algarve, a equipa italiana liderada por Mourinho ainda vai defrontar o Portimonense no sábado, o Sporting na terça-feira, e o Nice em 23 de julho.

A situação de contingência em Portugal, por causa dos incêndios, vai prolongar-se até domingo, anunciou hoje o primeiro-ministro durante uma visita ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Portugal vive hoje o seu quarto dia de situação de contingência devido ao agravamento do risco de incêndio e ao tempo quente, com temperaturas muito altas, acima dos 40º.

Os distritos em alerta vermelho esta quinta-feira são Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém e Portalegre.