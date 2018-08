O técnico José Mourinho criticou a falta de classe do Manchester City, depois de ser exibido um capítulo da série documental sobre a temporada passada do atual campeão da Premier League.

José Mourinho, técnico do rival Manchester United, não gostou do primeiro dos oito episódios da série "All or Nothing" ("Tudo ou Nada") transmitida pela Amazon, que relata as últimas semanas da temporada 2017/2018.

"Não vi, mas sei de algumas coisas. Não é necessário ser desrespeitoso para se fazer um filme fantástico", indicou Mourinho, que aparece em várias ocasiões no episódio, especialmente no momento do dérbi vencido pelos Diabos Vermelhos em abril, adiando o título dos rivais.

O técnico luso tem a fama de preferir um futebol mais pragmático e assertivo, enquanto Pep Guardiola é conhecido pela prática de um futebol mais ofensivo.

"A minha reação é que se és um clube rico, podes comprar jogadores de alto nível, mas não podes comprar classe. É minha primeira reação", reagiu Mourinho.

"A segunda é que, como eu apareço no filme, podia pedir direitos de imagem. Mas caso me enviassem uma das camisolas que tinham no túnel, as quais diziam 'fizemo-lo no dia do dérbi', renunciava a esses direitos", ironizou em referência às t-shirts preparadas pelo City para uma eventual celebração do título contra o rival da cidade, algo que acabou por não acontecer.

A resposta do espanhol surgiu este domingo, onde o técnico dos Citizens apaziguou os ânimos de Mourinho após vencer o Huddersfield, por 6-1, numa partida a contar para a segunda jornada da Premier League.

"É verdade, não se pode comprar classe. Concordo com o José. Acho que tivemos uma temporada passada incrível, e fizemos pelos nossos méritos", indicou.

"É a opinião do José. Outra pessoa dirá que gosta de algo, outra dirá que não. Mas estou de acordo com ele, a classe não se compra", acrescentou Pep.