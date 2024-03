Em 16 de janeiro, ‘Mou’ deixou os ‘giallorossi’ durante a sua terceira época em Roma, depois das conquistas da Liga Conferência Europa, em 2021/22, tendo também chegado à final da Liga Europa, na temporada passada, perdida para os espanhóis do Sevilha nos penáltis.

“Zero, zero [novidades]. Não tenho clube, estou livre. Mas quero trabalhar, no verão quero trabalhar”, declarou o técnico luso, de 61 anos, aos jornalistas presentes no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, onde decorre o Grande Prémio de Portugal em MotoGP.

A possibilidade de voltar a orientar um clube português, depois das passagens pelo Benfica, União de Leiria e FC Porto, não está descartada.

“Nunca digas não, principalmente no futebol. A minha vida é futebol, posso treinar em qualquer lado e não tenho problemas”, terminou.