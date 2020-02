“Requeremos que num prazo de um dia contado da data de receção do presente, procedam à entrega da identificação dos 383 sócios que foram considerados como estando aptos a requerer a convocação da AG, e no prazo de três dias úteis nos seja facultado o custo previsível daquela e uma cópia dos documentos comprovativos desse mesmo custo”, pode ler-se no comunicado do movimento, que pretende comprovar o valor, considerado exagerado pelos seus subscritores, de 194 mil euros referido na comunicação da Mesa da AG de 28 de janeiro de 2020.

O movimento requer também a Rogério Alves e seus pares que identifiquem os 391 sócios que, tendo rubricado as folhas de assinaturas anexas ao requerimento entregue a 07 de janeiro de 2020, não foram considerados como cumprindo os requisitos estatutários, e quais as razões que, caso a caso, estiveram na origem de tal decisão.

No mesmo comunicado, os responsáveis pelo movimento consideram os fundamentos invocados pelos sócios proponentes da AG são suficientes para que se promova a destituição de todos os órgãos sociais com justa causa, sendo certo que, nos termos do disposto no artigo 37º, nº 2 dos estatutos do Sporting, a revogação do mandato (com justa causa) do presidente do Conselho Diretivo determina a cessação imediata e antecipada de todos os órgãos sociais.

“Não está previsto em nenhuma disposição estatutária ou legal que o presidente da Mesa da Assembleia Geral tenha o poder/dever de se pronunciar ‘preventivamente’ sobre os factos que, no caso concreto constituam a justa causa a ser votada pelos sócios em assembleia geral, não decorrendo sequer da lei ou dos estatutos que seja necessário, com o requerimento de convocação de uma tal reunião magna, descrever os factos que lhe servirão de base”, refere o mesmo comunicado.

Resumindo, o movimento considera que “é na Assembleia Geral que reside o poder supremo do clube e que é nela que terão de ser apreciados, debatidos e votados os argumentos dos sócios proponentes” e acusa a Mesa de pretender “condicionar a convocatória da AG requerida aos esclarecimentos que solicitou aos requerentes e que não tem o mínimo de respaldo na Lei nem nos estatutos do Sporting”.

Avançam com o exemplo da decisão tomada a 31 de janeiro de 2013, no âmbito da providência cautelar intentada pela então 2ª Vara Cível de Lisboa, intentada pelo Sporting e pelos membros do Conselho Diretivo à data em funções, presidido por Godinho Lopes, contra os então membros da Mesa da AG [presidido por Eduardo Barroso], que decidiram ser de convocar, a requerimento dos sócios, uma assembleia geral para revogação do mandato do Conselho Diretivo, então presidido pelo engenheiro Godinho Lopes.