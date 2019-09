A mais mediática das provas do atletismo teve honras de uma apresentação especial, cheia de efeitos de luzes e som, e não desapontou as expectativas, com o norte-americano Coleman, vice-campeão há dois anos, a subir um degrau no pódio, com 9,76 segundos, quinta marca mundial de sempre.

O seu compatriota Justin Gatlin, campeão em 2017, desce um lugar, registando 9,89 segundos, menos um centésimo que o canadiano Andre de Grasse, que fechou o pódio, numa corrida em que cinco correram abaixo dos 10 segundos.

Ao segundo dia de provas no estádio Khalifa, na capital do Qatar, as marcas de grande qualidade começaram a aparecer, como se viu também no salto em comprimento, com os 8,69 metros do jamaicano Tajay Gale, ou os 30.17,62 minutos que deram o ouro à holandesa Sifan Hassan, nos 10.000 metros.

A final do salto em comprimento constituiu a primeira grande surpresa destes campeonatos, já que Gale era um quase 'desconhecido', com um recorde pessoal de pouco mais de 8,30 metros e um palmarés onde só constava, de relevante, a prata dos Campeonatos Pan-americanos.

Surpreendeu, antes de tudo, o favorito Juan Miguel Echevarria, que era apontado como o 'quase certo vencedor', atendendo à regularidade de bons saltos este ano, o melhor dos quais a 8,65. Hoje, ficou-se pelos 8,34, que só deu para a medalha de bronze, ainda atrás do norte-americano Jeff Henderson (8,39).