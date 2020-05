A fase de grupos da competição decorrerá naqueles três países asiáticos, sendo disputada por 32 seleções, na sequência do alargamento efetuado na edição anterior, realizada na China, enquanto fase final está marcada para Manila.

Portugal ocupa o segundo lugar no Grupo A da primeira ronda de pré-qualificação europeia, com três pontos, menos um do que a Bielorrússia. O próximo jogo da equipa das ‘quinas’ está marcado para 26 de novembro, com a receção ao Chipre.

Os dois primeiros classificados dos dois agrupamentos da primeira ronda de pré-qualificação apuram-se para a segunda ronda de pré-qualificação, juntando-se às oito seleções presentes na fase de qualificação para o Europeu de 2021 que falharem a apuramento para a respetiva fase final.

Depois de ultrapassada a pré-qualificação, o modelo de apuramento contemplará seis ‘janelas’ para a realização dos jogos, entre 22 de novembro de 2021 e 28 de fevereiro de 2023.