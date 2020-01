Naquele que será o campeonato com mais provas da história desta categoria do motociclismo de velocidade, a grande novidade, já prevista aquando da apresentação do calendário provisório no final de agosto, é o Grande Prémio da Finlândia, agendado para 12 de julho.

A etapa finlandesa aguarda ainda que a FIM e a Comissão de Segurança de MotoGP aprovem o circuito de KymiRing, que deverá alterar as suas escapatórias para acolher provas do Mundial para ter a homologação final.

O circuito inclui ainda o Grande Prémio da República Checa, que estava em dúvida devido à renovação do contrato.

Assim, o Mundial de MotoGP, que arranca em 8 de março e termina em 15 de novembro, terá mais uma prova do que no ano passado.