Em Toulouse, foi um ensaio de Rodrigo Marta, já dentro dos últimos dois minutos do encontro, seguido da conversão de Samuel Marques que garantiu a reviravolta para um dia histórico para o râguebi nacional.

Porém, apesar da derrota, as Fiji somaram um ponto e estão nos quartos de final. Já a Austrália foi eliminada.

Os Lobos, esses, dizem adeus à sua segunda participação em Mundiais com seis pontos, resultado de uma vitória, um empate e duas derrotas, no quarto lugar do grupo C.