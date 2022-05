O Douro Vinhateiro recebe a partir de hoje a segunda etapa da 33.ª edição do Campeonato do Mundo de EnduroGP.

O arranque está marcado para as 19h00, em Peso da Régua, Vila Real, sede do Instituto dos Vinho do Douro e Porto (IVDP). Palco do “crono” noturno (Super-Test) dá início à segunda prova pontuável para o Campeonato do Mundo de Enduro 2022. Conta com 127 pilotos (111 homens e 16 mulheres) e 11 equipas de fábrica (Red Bull, KTM, Husqvarna, Beta, GasGas, TM, Sherco, Fantic, Yamaha, Honda, entre outras).

Com a duração de três dias, ligando a capital da região Demarcada à vila de Armamar, 70 km em cada um dos dias do fim de semana, terá na grelha de partida uma dezena de pilotos portugueses espalhados em 10 categorias entre as classes mundialistas, aos que se juntam meia dúzia, inseridos na classe Open Nacional.

Rita Vieira (Yamaha), campeã do mundo de Bajas e campeã nacional de Enduro, é uma das atrações no circuito a decorrer entre vinhas. A piloto natural de Vila Nova de Gaia conquistou o primeiro pódio português neste campeonato ao terminar em 3.º na etapa inaugural do Mundial de Enduro, em Lalin (Espanha).

Entre os principais representantes do top mundial da modalidade, destacam-se o britânico Brad Freeman (campeão em 2021), o italiano Andreas Verona e espanhol Josep Garcia, vencedor da primeira etapa do mundial, realizada em Lalin (Espanha).

A prova, organizada pela empresa portuguesa Prime Stadium decorre sob a égide da FIM – Federação Internacional de Motociclismo.

EnduroGP 2022 – Portugal – Horários

Sexta-feira 13 de maio

Super-Test – Peso da Régua | Entre 20h e 22h30.

Sábado e Domingo 14 e 15 de maio

Enduro-Test – Fontelo São Domingos | Entre 09h30 e 16h00

Cross-Test – Armamar | Entre 10h00 e 16h00

Extreme-Test – Armamar | Entre 10h15 e 16h10

Super-Test – Peso da Régua | Entre 11h00 e 17h00

(horários sujeitos a alterações)