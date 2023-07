A jogadora do Benfica lesionou-se em 01 de julho, no empate a zero no reduto da campeã europeia em título Inglaterra, e tem estado limitada desde então, tendo-se ficado pelo ginásio nas duas primeiras sessões de trabalho em solo neozelandês.

No treino de hoje, o último no relvado do Saint Kentigern College, Kika Nazareth, que saiu do embate face às inglesas com queixas no joelho direito, já esteve no relvado, mas à parte das restantes companheiras de equipa.

A jovem jogadora lusa de 20 anos, que conta seis golos em 27 internacionalizações ‘AA’, esteve a fazer alguns exercícios físicos e teve também já em contacto com a bola.

Além de Kika Nazareth, estiveram igualmente à parte, nos 15 minutos iniciais do treino, os que foram abertos à comunicação social, a defesa central Sílvia Rebelo e a média Fátima Pinto, como tinha acontecido nos dois dias anteriores.

Em dia de feriado na Nova Zelândia, o Matariki, que marca o início do Ano Novo no calendário lunar do povo maori, a sessão começou com chuva, mas o sol foi aparecendo, sempre com vento a acompanhar.

A seleção portuguesa feminina de futebol ainda vai cumprir hoje trabalho no ginásio, voltando ao relvado no sábado, já no Mângere Centre Park, onde vai passar a treinar, com horário ainda a confirmar – previsto para as 16:15 locais (05:15 em Lisboa).

Portugal vai disputar pela primeira vez um Mundial, tendo sido sorteada no Grupo E da edição 2023, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, juntamente com os Estados Unidos, campeões em título, os País Baixos, ‘vices’, e o também estreante Vietname.

O ‘onze’ de Francisco Neto tem estreia marcada para dentro de nove dias, em Dunedin, onde defrontará a formação neerlandesa a partir das 19:30 locais (08:30 em Lisboa).