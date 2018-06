O futebolista Carlos Sanchez, expulso no início do jogo de estreia da Colômbia no Mundial2018, que acabou na vitória do Japão (2-1), está a ser ameaçado de morte nas redes sociais, anunciaram hoje as autoridades colombianas.

“Estamos a reunir informações para abrir um processo criminal, se necessário", disse um general da polícia colombiana, Jorge Francisco Vargas. O médio do Espanyol, de 32 anos, recebeu centenas de reações a uma mensagem publicada na sua página oficial do Twitter, em que o jogador escreve: “Eu proponho realizar um sonho”, sendo que alguns comentários são acompanhados de fotografias com Sanchez e o ex-defesa colombiano Andrés Escobar, assassinado em julho de 1994 em Medelín. Escobar foi assinado dias depois de ter marcado um autogolo contra a Colômbia durante uma partida do Campeonato do Mundo de 1994, frente aos Estados Unidos, ação que valeu a eliminação dos ‘cafeteros’ da competição. Carlos Sanchez acabou expulso aos quatro minutos do jogo de estreia da Colômbia no Mundial da Rússia, depois de ter jogado a bola com a mão na grande área, tendo o árbitro da partida,o esloveno Damir Skomina, assinalado grande penalidade a favor dos japoneses, que não desperdiçaram e abriram o marcador. Além dos japoneses, a Colômbia enfrenta a Polónia em 24 de junho, em Kazan, e o Senegal, no dia 28, em Samara, nos restantes jogos do grupo H do Campeonato do Mundo, que arrancou em 14 de junho e termina em 15 de julho.