O selecionador português de futebol, Fernando Santos, garantiu hoje que se Cristiano Ronaldo for o único a jogar bem no sábado, frente ao Uruguai, Portugal será afastado nos oitavos de final do Mundial2018.

“Se o Cristiano se empolga mais nos grandes jogos? A equipa tem de se empolgar. Se ele jogar sozinho, a equipa vai perder. Se não formos tão fortes, à partida estamos debilitados. É muito difícil um jogador sozinho resolver o que quer que seja”, vincou.

O treinador campeão da Europa assumiu um discurso sempre a privilegiar o valor do coletivo: “O que me parece é que vai haver confronto entre duas formações fortíssimas, com jogadores de enorme qualidade”.

Nesse sentido, destacou os clubes e os campeonatos de topo em que atuam várias das principais figuras da ‘celeste’, elegendo, no elogio, a “equipa” como a “maior virtude” do rival.

“Tem um treinador há 12 anos à frente da seleção, muito experiente, com grandíssima qualidade. Tem um conjunto fortíssimo, em todos os setores, com jogadores que todos conhecemos. Em 2018, o Uruguai ainda não sofreu qualquer golo. É difícil encontrar uma fraqueza, uma debilidade, numa equipa fortíssima, muito homogénea nos vários momentos do jogo”, elogiou.

Face a isso, “as diferenças individuais só acontecem quando os conjuntos se anulam”, ressalvou, confiando de que a sua “vai estar à altura e tão forte quanto o Uruguai”, um conjunto comparado a uma “fortaleza”, na qual, no entanto, “há sempre algo a explorar”.

As estatísticas não ocupam a mente de Fernando Santos, pelo que tem os seus pupilos “totalmente focados em mostrar em campo todas as suas capacidades e qualidades, com grande respeito pelo adversário”.

Fernando Santos confia que os seus atletas vão fazer a melhor exibição no campeonato, certo de que a cada dia de trabalho as ideias são melhores assimiladas e os detalhes mais afinados.

“(Se vamos fazer a melhor exibição?) Penso que sim, mas sábado veremos. Tenho essa confiança. É normal que os atletas numa seleção, que se encontram poucas vezes no longo do ano, cresçam com os dias. A treinar é normal que os futebolistas ganhem confiança e a equipa fique cada vez melhor em termos coletivos. Acredito nisso”, sublinhou.

Quanto à habitual pergunta sobre o peso de Cristiano Ronaldo na formação de Portugal, foi sintético: WToda a gente sabe que Portugal e qualquer equipa depende dos melhores jogadores. Se temos o melhor do mundo, também temos de depender dele. O treinador do Uruguai também depende do Luis Suárez e do Cavani. Todos os futebolistas são muito influentes nas suas equipas”.

Portugal e Uruguai defrontam-se no sábado, pelas 21:00 locais (19:00 em Lisboa), em encontro dos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, marcado para o Estádio Ficht, em Sochi, com arbitragem do mexicano César Arturo Ramos.