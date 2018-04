O presidente do comité de organização do Mundial2018 de futebol, na Rússia, disse hoje que a tensão internacional provocada pelo envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal, em Inglaterra, não afeta a cooperação de segurança no evento.

Mais de duas dezenas de países expulsaram mais de 150 diplomatas russos dos seus países após o ataque a Skripal e à filha, Yulia, em março, mas Alexei Sorokin explicou hoje, à agência noticiosa Associated Press, que o evento terá "cooperação das forças de autoridade a nível internacional" e que o evento "não é afetado por quaisquer mudanças na situação política". Segundo o dirigente, a segurança do torneio passa por "um grupo de ações e medidas muito específicas", sendo que forças de segurança russas e estrangeiras deverão trocar informações sobre possíveis ameaças, do terrorismo ao 'hooliganismo'. O Mundial2018 vai decorrer entre 14 de junho e 15 de julho na Rússia, com Portugal, campeão europeu em título, inserido no grupo B, com Espanha, Marrocos e Irão, treinado por Carlos Queiroz.