A seleção portuguesa de futebol, hoje eliminada do Campeonato do Mundo de futebol, da Rússia, vai regressar a Portugal no domingo, confirmou à Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol.

Os jogadores e membros da equipa técnica ainda vão esta noite regressar a Kratovo, nos arredores do Moscovo, pernoitando naquele que tem sido o quartel general em solo russo. A comitiva lusa deixará o empreendimento às 13:30 de domingo (11:30 em Lisboa), para seguirem, num voo fretado, para Portugal, com partida agendada para as 14:30 locais, rumo a Lisboa, e que terá a duração de cerca de cinco horas. Portugal terminou hoje a sua prestação no Mundial de futebol, depois ter perdido nos oitavos de final da prova, frente ao Uruguai, por 2-1, num jogo disputado na cidade de Sochi.