Na Cidade do futebol, em Oeiras, a partir das 12:00, Fernando Santos anunciou o nome dos atletas convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, Antony Lopes, Diogo Costa

Defesas: João Cancelo, Ricardo Pereira, Domingos Duarte, Gonçalo Inácio, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro

Médios: Danilo, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Otávio

Avançados: Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves, Rafa Silva

Renato Sanches e João Félix encontram-se a recuperar de cirurgias a um joelho e ao tornozelo direito, respetivamente, pelo que não fizeram parte das escolhas.

Depois da eliminação precoce no Campeonato da Europa, em junho último, aos ‘pés’ da Bélgica, nos oitavos de final, a equipa das ‘quinas’ concentra-se agora no apuramento para o Campeonato do Mundo, com uma receção aos irlandeses em 1 de setembro, no Estádio Algarve, e uma visita aos azeris, seis dias depois, em Baku.

Pelo meio, em 4 de setembro, o campeão da Europa em 2016 tem agendado um encontro particular na cidade húngara de Debrecen, com o Qatar, anfitrião do Mundial2022 que foi inserido no Grupo A, de modo a preparar a participação na fase final do torneio.

No arranque da qualificação, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1), e empatou na Sérvia (2-2), ocupando a liderança do Grupo A, juntamente com os sérvios, ambos com sete pontos. Os luxemburgueses estão no terceiro posto, com três pontos, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar o ‘play-off’ de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para o ‘play-off’.