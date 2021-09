Se a inclusão do ponta de lança dos alemães do Leipzig no ‘onze’ inicial, face à ausência do castigado Cristiano Ronaldo, já era, de certa forma, previsível, a aposta no médio dos ingleses do Wolverhampton causou alguma surpresa, uma vez que tinha sido titular no particular com o Qatar (3-1), disputado em Debrecen, na Hungria, onde Portugal atuou com jogadores menos utilizados.

Para o experiente médio voltar a ser umas das primeiras escolhas e usar a braçadeira de capitão, o sacrificado pelo selecionador luso, Fernando Santos, foi o avançado Rafa, do Benfica, que tinha sido opção inicial diante da República da Irlanda (2-1), em Faro, na passada semana.

Assim, a equipa lusa vai alinhar com Rui Patrício na baliza, atrás de um quarteto defensivo formado por João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro, enquanto João Palhinha, o ‘capitão’ João Moutinho e Bruno Fernandes vão compor o meio-campo.

Bernardo Silva, Diogo Jota e André Silva são as opções para a frente de ataque.

Já a seleção azeri, orientada pelo italiano Gianni de Biasi, vai começar o desafio com Magomedaliyev, Badalov, Haghverdi, Salahli, Huseynov, Makhmudov, Garayev, Khalizade, Alaskarov, Ozobic e Emreli.

Azerbaijão e Portugal defrontam-se no Estádio Olímpico de Baku, situado perto do centro da capital azeri, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), num encontro que será dirigido pelo italiano Marco Guida.

Portugal é um dos líderes do grupo A, com 10 pontos, a par da Sérvia – hoje defronta em Dublin a República da Irlanda, que soma apenas um ponto, a par dos azeris, enquanto o Luxemburgo é o terceiro colocado, com seis.