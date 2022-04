Com início às 19:00 em Doha, no Qatar [17:00 em Lisboa], o sorteio determina que equipas vão defrontar Portugal. A equipa treinada por Fernando Santos, que ocupa o oitavo lugar do ranking da FIFA, tem o privilégio de integrar o pote dos cabeças de série, apesar de ter assegurado a presença na fase final da prova, após ultrapassar os playoffs da zona europeia.

Grupo A

Qatar

Equador

Senegal

Países Baixos

Grupo B

Inglaterra

Irão

EUA

Playoff Europeu (País de Gales, Escócia ou Ucrânia)

Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polónia

Grupo D

França

Playoff 1 (Austrália, Emirados Árabes Unidos ou Peru)

Dinamarca

Tunísia

Grupo E

Espanha

Playoff 2 (Nova Zelândia ou Costa Rica)

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul

Portugal já sabe que joga com o Gana a 24 de novembro, com o Uruguai a 28 de novembro e com a Coreia do Sul a 2 de dezembro.

À partida já se sabia que Portugal ia evitar as seis seleções mais bem colocadas no ranking da FIFA — Brasil (campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), Bélgica, França (1998 e 2018), Argentina (1978 e 1986) Inglaterra (1966) e Espanha (2010) — além do Qatar, organizadores do torneio.

Também era sabido à partida que seleções da mesma confederação não podem calhar no mesmo grupo — a única exceção são as equipas da UEFA, na Europa, sendo que podem calhar duas no mesmo grupo.

Por exemplo, calhando a Argentina no Grupo C e o Brasil no Grupo G, o Uruguai não podia calhar em nenhum dos dois.

O sorteio conta com a presença de 2.000 convidados, sendo liderado por Carli Lloyd, Jermaine Jenas e Samantha Johnson, auxiliados por antigos jogadores como Cafú (Brasil), Lothar Matthaus (Alemanha), Adel Ahmed MalAllah (Qatar), Ali Daei (Irão), Bora Milutinovic (Sérvia), Jay-Jay Okocha (Nigéria), Tim Cahill (Austrália) e Rabah Madjer (Argélia), antigo jogador do FC Porto.

Entretanto, já foi revelada a mascote deste torneio. Chama-se La'eeb e é um keffiyeh, um adorno usado na cabeça em muitos países do mundo islâmico — onde, claro, se inclui o Qatar.