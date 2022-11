Depois de a comitiva lusa ter chegado a Doha na sexta-feira à noite, o primeiro apronto da equipa das ‘quinas’ no Qatar está agendado para as 17:30 (14:30 em Lisboa), no Centro Treinos Al-Shahaniya SC, e será antecedido de conferência de imprensa com um jogador a designar, a partir das 17:00 (14:00).

O avançado Cristiano Ronaldo, que falhou o treino na véspera do particular vitorioso com a Nigéria (4-0), em Lisboa, assim como o jogo, devido a uma indisposição gástrica, poderá juntar-se ao grupo no relvado.

A estreia de Portugal no grupo H está marcada para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.