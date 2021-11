A equipa das ‘quinas’ só precisa de pontuar face ao conjunto dos Balcãs para assegurar o apuramento direto para o torneio a realizar no inverno de 2022, no Qatar, sendo que, perdendo, será relegado para os ‘play-offs’.

Os lusos entram no relvado do Estádio da Luz, em Lisboa, como primeiros classificados do Grupo A, com os mesmos 17 pontos dos sérvios, mas com melhor diferença de golos (16-4 contra 16-8), pelo que só a vitória interessa aos visitantes.

Na quinta-feira, Portugal passou para a frente do grupo com um empate a zero em Dublin, mas isso foi o único dado positivo da visita à Irlanda, já que a exibição ficou muito aquém do esperado e, para piorar, a formação das ‘quinas’ perdeu Pepe, que foi expulso por acumulação de amarelos.

No domingo, Fernando Santos já sabe que não terá o central portista para parar o ataque sérvio e espera poder contar no ataque com Bernardo Silva, que falhou os dois treinos de preparação e nem sequer viajou com a comitiva para a capital irlandesa, ficando em Lisboa a recuperar dos problemas físicos.

João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, João Palhinha, Renato Sanches e Diogo Jota eram os seis dos 25 jogadores à disposição de Fernando Santos em risco ‘amarelo’ de falhar a partida decisiva, mas livraram-se, sendo que, os defesas do Manchester City e o avançado do Liverpool nem saíram do banco de suplentes do Estádio Aviva.

Por seu lado, a equipa comandada por Dragan Stojkovic desloca-se à capital portuguesa após golear num particular o Qatar, organizador do Mundial2022, por 4-0, com tentos de Sasa Lukic, Luka Jovic, Dusan Vlahovic e Sergej Milinkovic-Savic, num jogo em que o portista Grujic e o benfiquista Radonjic foram titulares.

Lusos e sérvios voltam a encontrar-se, depois do final polémico em Belgrado, em 27 de março, onde o ‘capitão’ Cristiano Ronaldo ainda conseguiu introduzir a bola na baliza contrária, mas, sem ajuda tecnológica (não havia VAR), a equipa de arbitragem não viu assim o lance e o encontro terminou empatado a dois golos.

Antes, o avançado Diogo Jota, com um ‘bis’ de ‘cabeça’, aos 11 e 36 minutos, tinha marcado para o Campeão da Europa de 2016, com os sérvios a recuperaram da desvantagem, face aos golos de Aleksandar Mitrovic, aos 46, e Filip Kostic, aos 60.

Sem Raphaël Guerreiro, lesionado, Nuno Mendes foi o único defesa esquerdo de ‘raiz’ chamado para a dupla jornada decisiva, porém falhou o duelo com os irlandeses, devido a castigo, mas será aposta quase certa no domingo.

De resto, e mesmo privado do experiente Pepe, Portugal deverá apresentar-se com um ‘onze’ forte no Estádio da Luz, com Rui Patrício entre os postes, atrás de um quarteto defensivo formado por João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte e Nuno Mendes.

João Palhinha, William Carvalho e Bruno Fernandes ocuparão a zona central do terreno, enquanto Bernardo Silva, caso recupere, Diogo Jota e o ‘capitão’ Cristiano Ronaldo podem formar o trio ofensivo.

Portugal e Sérvia jogam no domingo, a partir das 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, no último encontro do conjunto luso no Grupo A de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina este mês e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os ‘play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os ‘play-offs'.

Destas 12 equipas presentes nos ‘play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.