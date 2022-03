No Estádio do Dragão, no Porto, Otávio (15 minutos), Diogo Jota (42) e Matheus Nunes (90+4) marcaram os golos da 'equipa das quinas', com a Turquia a reduzir por Burak Yilmaz (65), que desperdiçou um penálti aos 85.

No derradeiro encontro de acesso ao Mundial2022, Portugal vai defrontar na terça-feira, novamente no Porto, a Macedónia do Norte, que bateu a Itália, por 1-0, em Palermo, com um golo de Trajkovski (90+2), com os campeões da Europa a falharem o segundo Mundial consecutivo.