Renato Sanches e João Félix, que falharam as duas últimas convocatórias, reentraram no lote da ‘elite’ nacional, tendo sido chamados pelo selecionador português de futebol, Fernando Santos, para os decisivos confrontos de apuramento para a fase final do Mundial2022.

Portugal ocupa o segundo lugar do grupo A, com 16 pontos, menos um ponto do que a líder Sérvia, que tem mais um encontro realizado, pelo que basta à equipa das ‘quinas’ um empate com os irlandeses, em 11 de novembro, em Dublin, para ficar a necessitar apenas de nova igualdade no embate decisivo com os sérvios, no dia 14, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Portugueses e sérvios são os únicos com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022, tendo em conta que Luxemburgo (seis pontos), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final do torneio.

A fase de grupos da qualificação europeia termina este mês e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os ‘play-off’ de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os ‘play-off’.

Destas 12 equipas presentes nos ‘play-off’, que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

Lista dos 26 convocados: