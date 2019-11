Manuel Fernandes, Raúl Meireles, Hugo Almeida, Bruno Alves e Ricardo Quaresma. Todos internacionais portugueses, todos vestiram a camisola do Besiktas, um dos “grandes” do futebol turco. Nomes que, decerto, os responsáveis das “águias pretas” ficariam contentes de poder recuar no tempo e tê-los no ativo ao serviço do terceiro clube de Istambul, atrás de Galatasaray e Fenerbahçe.

O emblema, nascido em 1903, no lado europeu da cidade que o Bósforo divide em dois continentes, conta 15 campeonatos e 9 taças da Turquia e vive, a nível doméstico, dias menos bons: um 8.º lugar com 15 pontos, mas, ainda assim, a 4 pontos do clube que ocupa o topo da tabela classificativa, o Alanyaspor.

E se o panorama a nível doméstico não é negro, em relação à prestação a nível da Liga Europa é mesmo da cor das camisolas do equipamento. No Grupo K, em quatro jogos, somam zero pontos, fruto de quatro derrotas, e ocupam o último lugar da tabela. Duas das derrotas foram da responsabilidade do SC Braga.

Depois de ter vencido na Turquia, o 10.º classificado da Liga NOS, voltou a superiorizar-se ao Besiktas (agora na Pedreira, em Braga) e mostrou a razão pelo qual tem sido grande na Europa.

Num jogo de extremos (opunha o 1.º do grupo, o Braga, ao 4.º e último classificado, o Besikas), o primeiro golo bracarense surgiu ao minuto 14, na sequência de uma bola parada. A bola vinda de um pontapé de canto do lado esquerdo marcado por Sequeira seguiu direcionada à cabeça de Paulinho, que se estreou a marcar na fase de grupos, e colocou os Guerreiros do Minho na frente do marcador.

As distrações traiçoeiras

Com os manos Horta, Ricardo e André, a entenderem-se como se estivessem no quarto de brinquedos, Galeno a fazer as “traquinices” próprias da idade, João Palhinha a não deixar ninguém entrar em casa e Sequeira irrequieto e em alta rotação pelo lado esquerdo, um momento de distração (mais um, como viriam a sublinhar Paulinho e o treinador Sá Pinto, na flash interview) permitiu o golo do empate a Tyler Boyd (29’), no primeiro remate que o Besiktas fez. O internacional jovem pela Nova Zelândia, que defende atualmente a bandeira dos Estados Unidos da América, aproveitou o “adormecimento” dos minhotos, numa jogada que nasceu de um lançamento da linha lateral, sobrevoou a defesa bracarense e aterrou nos pés do antigo jogador do Vitória de Guimarães, que sentou Sequeira e atirou para o fundo das redes de Eduardo, naquele que foi o seu primeiro golo em jogos oficiais ao serviço do clube turco. As redes abanaram e Sá Pinto quase que arrancou as calças de tanto as puxar para cima.