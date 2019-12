5 vs. 5, o ano do desempate

Depois de uma primeira edição com 3.200 participantes, em 2008, seguiu-se, nos anos seguintes, a tradicional ‘guerra dos sexos’, que contabiliza cinco vitórias para cada lado, com as mulheres a partirem antes dos homens, numa diferença registada entre o tempo do primeiro homem e o da primeira mulher a terminar a prova na edição anterior.

Na apresentação da prova, que decorreu na Sala do Arquivo dos Paços do Concelho, Dulce Félix e Jéssica Augusto, em representação das atletas femininas, e Samuel Barata e Hermano Ferreira, do lado dos corredores masculinos, lançaram a competição saudável entre homens e mulheres, na prova que encerra o ano.

“Esta brincadeira da ‘guerra dos sexos’ faz com que tenhamos de competir mesmo a sério, ao mais alto nível, porque queremos ganhar aos homens, tentamos fugir e o desgaste acaba por ser maior”, disse Dulce Félix, com Jéssica Augusto a acrescentar que “chegar ao início da avenida com uma boa vantagem” pode revelar-se fulcral para “cortar a meta em primeiro lugar”.

A elite feminina irá partir com quatro minutos de vantagem sobre a elite masculina, o que, para Samuel Barata e Hermano Ferreira, obriga os homens a darem o melhor de si para recuperar a diferença.

“Os homens têm de correr muito rápido, uma vez que as mulheres não são quaisquer atletas, são de nível mundial. Para conseguirmos ganhar, temos de correr na casa dos 29 minutos, o que, neste percurso, é muito rápido, mas não impossível”, avaliou Samuel Barata, com a concordância de Hermano Ferreira, que realçou a “motivação extra” que a ‘guerra dos sexos’ proporciona aos atletas.

A 12.ª edição da São Silvestre de Lisboa tem início às 17:30 de sábado, com 12.000 desportistas a correrem 10 quilómetros, num percurso com partida e chegada na avenida da Liberdade.