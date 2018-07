O Nacional qualificou-se hoje para a fase de grupos da Taça da Liga de futebol, ao vencer o Boavista por 2-1, em jogo da segunda fase da prova, disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Rochez marcou, aos 63 minutos, o golo da vitória dos madeirenses, que até marcaram primeiro, por Witi, aos nove, mas Fábio Espinho, aos 58, ainda conseguiu o empate para os boavisteiros.

Apenas com dois reforços de início, os madeirenses marcaram cedo, com Witi a ganhar um ressalto, batendo Helton, com um remate forte e colocado, à entrada da área.

Na primeira parte, o Boavista só incomodou o adversário, aos 40 minutos, com Daniel Guimarães a evitar o pior, após remate certeiro de Rochinha.

Na segunda parte, o jogo ganhou maior dinâmica e, aos 53 minutos, Camacho rematou forte, para uma grande defesa de Helton.

No entanto, aos 58, Fábio Espinho empatou a partida, com um ‘chapéu’ ao guarda-redes Daniel Guimarães.

A equipa da Choupana reagiu de imediato e, aos 63 minutos, a passe de Mauro Cerqueira, Rochez apareceu em posição de remate, batendo Helton pela segunda vez.

Aos 83, Falconi pôs à prova o guarda-redes nacionalista, com um remate colocado, mas este evitou que a bola entrasse na sua baliza.