Mariana Cunha, do Colégio Efanor, nadou a distância em 27,67 segundos, enquanto Monteiro parou o cronómetro nos 28,56. A qualificação para a final dos 50 mariposa encerrou em 26,58.

Na sexta-feira, Ana Catarina Monteiro, do Fluvial Vilacondense, foi sexta classificada na final dos 200 metros mariposa em Atenas, a mesma distância que a tornou na única mulher portuguesa a chegar a uma meia-final de uns Jogos Olímpicos, em Tóquio2020.

Na capital grega, as duas nadadoras vão ainda nadar, no domingo, os 100 mariposa, com a nadadora olímpica lusa também inscrita nos 200 metros estilos.