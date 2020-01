O tenista espanhol Rafael Nadal, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para os quartos de final do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano, ao bater o anfitrião Nick Kyrgios.

Nadal, vencedor da prova em 2009, derrotou o australiano em quatro 'sets', pelos parciais de 6-3, 3-6, 7-6 (8-6) e 7-6 (7-4), em três horas e 38 minutos. Nos quartos de final, o espanhol vai defrontar o alemão Dominic Thiem, quinto da hierarquia, que superou o francês Gael Monfils, 10.º, por 6-2, 6-4 e 6-4.