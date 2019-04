Demorou cinco jogos até chegar o primeiro golo, mas quando Luís Carlos Almeida da Cunha, mais conhecido nos relvados por Nani, descobriu o caminho do golo nunca mais houve volta a dar. Desde então que marca há quatro jogos consecutivos. Como diria Cristiano Ronaldo: "os golos são como o ketchup. Quando aparece, aparece tudo de uma vez".

Primeiro bisou no triunfo sobre os Colorado Rapids, na vitória por 4-3, na liga norte-americana de futebol. O primeiro golo foi aos 31 minutos, após uma assistência do compatriota João Moutinho, e o tento do triunfo aconteceu aos 89, na marcação de uma grande penalidade.

Depois foi de livre direto, num jogo em que a equipa de Orlando saiu perdeu por duas bolas a uma, diante do Salt Lake. No jogo seguinte, contra o Vancouver, Nani fez abanar mais uma vez as redes da baliza adversária e deu a vitória aos 'leões', com um pontapé que foi desviado para a baliza.

Este sábado fez isto e somou o quinto golo na Major League Soccer (MLS), no empate a uma bola diante do New York City FC, e voltou a rodopiar no ar e a dar o mítico mortal que celebrizou no festejo dos seus golos e que chegou a estar proíbido de fazer, nos últimos anos em Inglaterra, para prevenir alguma lesão.

What was better: the goal or the celebration? #FaceOfCity pic.twitter.com/xV6FTZUSiH — Major League Soccer (@MLS) April 27, 2019

É este os Estados Unidos de Nani, de pernas para o ar há quatro jornadas, onde o português é à data o quarto melhor marcador do campeonato.