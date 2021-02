O Futebol Clube do Porto empatou hoje sem golos frente ao Belenenses SAD, no Estádio Nacional, num jogo que ficou marcado pela lesão de Nanu, lateral do FC Porto.

O jogador esteve vários minutos a ser assistido no relvado depois de um choque com o guarda-redes Kritciuk, aos 84 minutos, tendo abandonado o terreno de ambulância e sido transportado para o Hospital S. Francisco Xavier, onde terá realizado exames, segundo informou o clube.

O jogador já está "estável e consciente", no entanto, vai permanecer sob observação no hospital.

“Os exames realizados ao guineense no Hospital de São Francisco Xavier não revelaram alterações com gravidade clínica, porém Nanu permanecerá em observação na unidade hospitalar lisboeta”, acrescentaram os 'azuis e brancos'.

O clube revela também que o atleta ainda “recuperou os sentidos no relvado”.

Com o empate 0-0, o FC Porto pode ver o Sporting aumentar a vantagem na liderança: os ‘leões’ têm mais três pontos e visitam na sexta-feira o Marítimo, na 17.ª jornada, a última da primeira volta.

[Notícia atualizada às 23:16]