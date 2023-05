Não teve uma vida fácil, só começou a jogar aos 15 e foi para os EUA sem falar inglês. Hoje, é o MVP da NBA

Joel Embiid nasceu nos Camarões, só começou a jogar basquetebol aos 15 anos e em 2011 foi para os EUA sem saber falar inglês — onde lhe disseram que no alto dos seus 2,13m era demasiado desengonçado. Lutou, trabalhou no seu jogo (a ver vídeos no YouTube) e confiou "no processo" de quem apostou nele. Na quarta-feira, a perseverança compensou: ganhou o Prémio MVP da NBA, que premeia o melhor jogador da época regular.

No segundo episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA, João Dinis e Lucas Niven falam sobre: Joel Embiid, o novo MVP da NBA (a sua incrível história, contada pelo próprio)

A "surra" das antigas aplicada pelos Celtics aos 76ers no Jogo 2

Antevisão de um escaldante Jogo 2 entre os Lakers e os Warriors

Pequena análise na série entre NY Knicks e os Miami Heat

Perguntas dos patronos Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

Spotify Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter e do TikTok do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram