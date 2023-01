No estádio Diego Armando Maradona, o nigeriano Osimhen foi a figura do encontro, por culpa dos dois golos marcados, o primeiro a abrir o marcador, aos 14 minutos, e o quarto, aos 65.

O georgiano Kvaratskhelia também esteve em evidência ao anotar o segundo, antes de Di María, campeão mundial pela Argentina e antigo jogador do Benfica, encurtar distâncias, aos 42.

Na segunda parte, além do tento de Osimhen, melhor marcador do campeonato com 12 golos, o defesa do Kosovo Amir Rrahmani (55) fez o terceiro para a equipa comandada por Luciano Spalletti, que lançou o macedónio Elmas para fechar a contagem, aos 72.

O internacional português Mário Rui foi titular no conjunto napolitano e foi substituído aos 71 minutos.

Com este triunfo, o Nápoles passou a somar 47 pontos, contra os 37 de AC Milan, segundo colocado, mas com menos um jogo, e Juventus, terceira.