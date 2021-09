O avançado nigeriano Victor Osimhen abriu o marcador, aos 24 minutos, e o defesa kosovar Amir Rrahmani fez o 2-0 para os napolitanos, aos 35 minutos.

Já no segundo tempo, aos 52 minutos, o central senegalês Kalidou Koulibaly ampliou a vantagem dos visitantes, e o atacante mexicano Hirving Lozano fechou a contagem, aos 84, após assistência do internacional português Mário Rui.

Do lado da Udinese, o ponta de lança luso Beto, ex-jogador do Portimonense, foi lançado em jogo aos 64 minutos, para o lugar do espanhol Gerard Deulofeu.

O Nápoles passou a contar 12 pontos, mais dois do que os mais diretos perseguidores, o campeão Inter de Milão e o AC Milan, ambos com 10 pontos, e a Roma, treinada pelo português José Mourinho, está no quarto posto, com nove pontos.