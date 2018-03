Ao longo dos últimos anos, o futebol feminino tem registado uma enorme evolução. A entrada do Sporting CP (e a chegada no SL Benfica na próxima época) deram à competição feminina uma notoriedade não antes vista. Para isso, muito contribuiu Carla Couto, a (entretanto já retirada) jogadora portuguesa mais internacional de sempre.

145 jogos e 29 golos. É este o registo de Carla Couto ao serviço da Seleção Nacional portuguesa. Com uma carreira quase exclusivamente dedicada ao 1.º de Dezembro (que entretanto extinguiu a sua equipa sénior de futebol feminino) e uma passagem pela Lázio de Roma, Carla é uma das referências no futebol português e a convidada desta semana do Nas Orelhas da Bola.

Na próxima 5.ª feira, dia 8 de março, acompanhe a conversa com Carla Couto a partir das 11h30 no Facebook do SAPO24. Falaremos das diferenças entre futebol masculino e feminino (que se calhar nem são assim tantas...), da evolução no número de praticantes neste último ao longo dos últimos anos e, claro, de jogar à bola.

