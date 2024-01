Especial NBA All-Star Game: Quem deve ser titular? E suplente? As escolhas do Bola ao Ar

Nesta semana, os ouvintes do Bola ao Ar, podcast sobre NBA, tiveram direito a um episódio-duplo especial com a presença simultânea dos três anfitriões. João Dinis, Ricardo Brito Reis e Lucas Niven além de elegerem os seus cincos iniciais (a Este e Oeste) do Jogo das Estrelas, aproveitaram e comentaram também os jogos incríveis de Joel Embiid (76ers) e de Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

Num episódio-especial dividido em duas partes, o que não faltou foi tema de conversa no podcast sobre a melhor liga de basquetebol do mundo. Na Parte I, fez-se um jogo para descobrir a equipa Bola ao Ar a ir ao All-Star Game deste ano, marcado para 18 de fevereiro, em Indiana. Para isso, atribuíram-se pontuações para ultimar os nomes que vão a jogo. Ou seja, cada elemento do podcast elegeu os seus titulares (a escolha aqui valia cinco pontos) e respetivos suplentes (aqui três pontos), sem esquecer uns wild cards (vale um ponto) para apimentar as escolhas. O exercício foi feito para ambas as conferências: Este e Oeste. Feitas as contas, eis os resultados tal como constam na folha de Excel que apareceu em estúdio durante a gravação do episódio: A Este Cinco inicial: Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jason Tatum (Boston Celtics)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Jalen Brunson (NY Knicks) Suplentes: Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Trae Young (Atlanta Hawks), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Bam Adebayo (Miami Heat) e Kristaps Porzingis (Boston Celtics) Wild Cards: Derrick White (Boston Celtics) e Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) A Oeste Cinco inicial: Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

LeBron James (LA Lakers)

Kevin Durant (Phoenix Suns) Suplentes: De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves, Anthony Davis (LA Lakers), Paul George (LA Clippers) e Kawhi Leonard (LA Clippers) Wild Cards: Domantas Sabonis (Sacramento Kings) e Steph Curry (Golden State Warriors) Na Parte II, a conversa passou por: A troca que levou Terry Rozier dos Charlotte Hornets para os Miami Heat;

dos Charlotte Hornets para os Miami Heat; As duas mega-exibições na madrugada de segunda-feira: a de Joel Embiid , que marcou 70 pontos, um máximo de carreira e o recorde dos Philadelphia 76ers (os números superiores de Wilt Chamberlain foram pelos Philadelphia Warriors, pelo que não entram nestas contas); e a de Karl-Anthony Towns , que marcou 62 pontos, igualmente um máximo histórico de carreira e equipa — com a diferença que o registo teve um pouco de sabor agridoce uma vez que os seus Timberwolves perderam o jogo contra os Hornets.

na madrugada de segunda-feira: a de , que marcou 70 pontos, um máximo de carreira e o recorde dos Philadelphia 76ers (os números superiores de Wilt Chamberlain foram pelos Philadelphia Warriors, pelo que não entram nestas contas); e a de , que marcou 62 pontos, igualmente um máximo histórico de carreira e equipa — com a diferença que o registo teve um pouco de sabor agridoce uma vez que os seus Timberwolves perderam o jogo contra os Hornets. Mais uma edição da nova rubrica "Engajamento de Algibeira".

