NBA: A fase final do In-Season Tournament e o momento (esquisito) dos Lakers

A notícia do novo torneio da NBA estilo Taça da Liga durante a época regular foi recebida com um misto de desconfiança e incertezas, mas aquilo que se tem visto são jogadores e treinadores extremamente competitivos a querer ganhar. No segundo Bola ao Ar desta semana, falou-se muito sobre isso e sobre as expectavas para o resto da competição, que terá lugar em Las Vegas, no início do mês de dezembro. Contudo, nem só do In-Season Tournament se fez este episódio, pois houve espaço também para abordar e analisar o momento "esquisito" que os Los Angeles Lakers atravessam.

