A vencer por 3-0, os Heat tinham a possibilidade de conseguir desde já um lugar na final da Conferência Este, mas, mesmo sem terem pela frente o ‘Jogador Mais Valioso’ da temporada passada, que só jogou 11.29 minutos, falharam o 4-0.

O grego, que já vinha denotado problemas físicos, veio determinado em manter a sua equipa nos ‘play-offs’, com 19 pontos, com oito em 10 nos ‘tiros’ de campo, mas abandonou cedo o jogo devido a uma entorse no tornozelo direito.

Sem a maior ‘estrela’, foi a segunda, o extremo Khris Middleton, a ‘pegar’ na equipa e a levá-la ao triunfo, com 36 pontos, incluindo um determinante ‘triplo’ a 6,9 segundos do fim do tempo extra (116-112), oito ressaltos e oito assistências.

Giannis ainda foi o segundo melhor marcador, mas mais quatro jogadores chegaram à ‘casa’ das dezenas: Eric Bledsoe marcou 14, mais 10 ressaltos, Brook Lopez outros 14, George Hill chegou aos 12 e Donte DiVicenzo aos 10, incluindo um lance livre (em dois) para forçar o prolongamento, a 1,9 segundo do fim.

No conjunto de Miami, destaque para Bam Adebayo, que foi o melhor marcador da equipa, com 26 pontos, e esteve perto do ‘triplo duplo’, ao juntar 12 ressaltos e oito assistências.

Por seu lado, Duncan Robinson marcou 20 pontos, Jae Crowder totalizou 18 e as duas grandes figuras da equipa, o esloveno Goran Dragic e Jimmy Butler, fecharam com 17, sendo que, entre os dois, só acertaram 11 de 32 ‘tiros’ de campo.

As meias-finais de conferência dos ‘play-offs’ da NBA prosseguem ainda hoje, a Oeste, com o segundo encontro entre os Los Angeles Lakers e os Houston Rockets, que dominaram o primeiro embate, vencendo por 112-97, na sexta-feira.