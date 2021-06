Ouça aqui o mais recente episódio do Bola ao Ar:

Será que Chris Paul, veterano jogador dos Phoenix Suns, é o melhor base de sempre? Essa é a pergunta que João Dinis e Ricardo Brito Reis tentam responder em mais um episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia.

Para além disso, o episódio debruça-se ainda sobre a "varridela" dos Phoenix Suns aos Denver Nuggets (que faz a equipa do Arizona avançar desde já para as finais da Conferência Oeste), para o mau basquetebol que Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets têm praticado, e para os restantes jogos das meias-finais de conferência dos playoffs da NBA.

