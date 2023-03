NBA: E esta luta MVP que está mais animada do que nunca?

No último Bola ao Ar, podcast sobre NBA, fez-se um jogo de futurologia em que os anfitriões detalharam o que gostariam de ver no torneio Play-In e depois nos playoffs. A par, como a temporada já está perto da reta final, fez-se também um ponto de situação de como estão as principais candidaturas ao prémio MVP. Será que Joel Embiid vai levar a melhor sobre Nikola Jokic ou o Joker de Denver vai ganhar a distinção pela terceira vez consecutiva? Ou, ainda, será Giannis a saltar à frente destes dois?

Neste episódio, João Dinis e Lucas Niven vão falar sobre: O que gostavam que acontecesse no Oeste (a nível de Play-In e de matchups dos playoffs);

A corrida MVP: Nikola Jokic parte na frente, mas será que Embiid e Giannis Antetokounmpo vão ter uma palavra a dizer? Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

