NBA: Enquanto os Celtics se adiantam nas Finais, há uma dança de treinadores em curso

Como referido no último episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA, até termos campeão, há um episódio novo a sair após cada jogo das Finais. Neste, fez-se o rescaldo do Jogo 2, em que os Boston Celtics voltaram a superiorizar-se aos Dallas Mavericks, somando, ainda que com menos autoridade, o segundo triunfo consecutivo, ao vencerem no TD Garden por 105-98.

Neste episódio do Bola ao Ar, João Dinis e Lucas Niven: Analisam o Jogo 2 das finais e a vantagem ganha pelos Celtics (2-o);

Falam sobre atual dança de treinadores na NBA;

