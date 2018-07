O extremo Kawhi Leonard, ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da final da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) de 2014, vai trocar os San Antonio Spurs pelos Toronto Raptors, que cedem o base ‘All Star’ DeMar DeRozan aos texanos.

O acordo foi confirmado pelos San Antonio Spurs, que cedem ainda o base Danny Green e recebem o poste austríaco Jakob Poeltl e uma primeira ronda do ‘draft’ de 2019.

Na época passada, Kawhi Leonard, que no próximo defeso poderá tornar-se ‘agente livre’, disputou apenas nove jogos e entrou em ‘confronto’ com os Spurs, por problemas relacionados com a sua lesão na perna direita.

Leonard manifestou a intenção de sair e de se juntar aos Los Angeles Lakers, que conseguiram a grande contratação do defeso, ao garantirem LeBron James, dos Cleveland Cavaliers, por muitos considerado o melhor jogador do mundo.

Os Raptors arriscam-se, assim, a trocar DeRozan por um jogador que poderá não ficar muito tempo no Canadá.

DeRozan liderou o conjunto de Toronto em termos de marcação de pontos nas últimas cinco temporadas e foi decisivo no registo de 59 vitórias da equipa na ‘regular season’ de 2017/18, que valeu o primeiro lugar da Conferência Este.

Apesar da vantagem do ‘fator casa’, os Raptors foram ‘varridos’ na segunda ronda dos ‘play-offs’ pelos ‘Cavs’ e despediram o treinador Dwane Casey, antes de este ser eleito o melhor da época.

